Грозный, 11 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Ряд родных военнослужащих из Чечни, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, получили сообщение о том, что их сын, муж или отец погиб в бою. При проверке этих сообщений оказывается, что они ложные. За каждое их авторам придется ответить, пообещал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

По его словам, бандиты применяют «самые мерзкие и низкие методы психологического воздействия»,в том числе сообщая родным воюющих в составе ВС РФ на Украине военных о их якобы гибели.

«Используя общедоступные базы телефонов, обзванивают родственников военнослужащих и сообщают им об их смерти. Конечно, это неправда, но родственники порой не могут дозвониться до военнослужащего, потому что он находится на важном задании и не может использовать сотовую связь. Какое-то время родственники остаются в неведении. Я бы сравнил такие методы с фашистскими», — написал чеченский лидер в своемTelegram-канале.

Кадыров заверил телефонных террористов в том, что в век цифровых технологий всегда можно вычислить автора подобной дезинформации, поэтому спрос с «чеченоговорящих шайтанов»будет вне зависимости от времени.

Сегодня же глава Чечни опроверг информацию об одном таком «убитом». Как сообщил Рамзан Кадыров, жив-здоров и передает всем привет командир ОМОН «Ахмат-Грозный» УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев.