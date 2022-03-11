Бухарест, 11 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. За последние два месяца объемы продаж легковых автомобилей в Румынии увеличились по сравнению с этим же периодом 2021-го года на 36%. Об этом со ссылкой на Ассоциацию автопроизводителей и импортеров Румынии (APIA) сообщает бухарестская газета Jurnalul.

В автомобиле

Согласно официальной информации, с 1 января по 10 марта 2022-го в стране было продано 18 тыс. автомашин, что является абсолютным рекордом в новейшей истории страны.

При этом, по данным APIA, доля сегмента реализации внедорожников достигла 44,8% рынка. Как утверждают эксперты, наблюдается рост популярности авто с электрическими двигателями — с начала года в Румынии было продано 1055 электромобилей.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о реализации программы внутреннего производства автомобилей и выделении субсидий гражданам на покупку новых авто.