Красноярск, 11 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. На юге Таймырского муниципального района Красноярского края 12 марта ожидаются порывы южного ветра 15−18 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

anneileino Мороз

По прогнозам синоптиков, в центральных районах края сохранится морозная погода. Ночью температура воздуха местами опустится до — 30, — 32 °C, на севере — до — 35, — 40 °C.

В центральных и южных районах Красноярского края ожидается гололедица на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Челябинской области предупредили о морозах.

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