Элиста, 11 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. С Шафраном Тепшиновым, назначенным на пост главы администрации Элисты, заключён контракт сроком на 2,5 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Элистинского горсобрания 11 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

«Шафран Тепшинов имеет большой опыт, и за время работы в Волгограде зарекомендовал себя как грамотный руководитель и эффективный управленец. На собеседовании показал, что уже вник в проблемы города и имеет видение их решения. Уверен, он с высокой ответственностью подойдет к реализации задач, которые сегодня стоят перед муниципалитетом», — отметил глава города Элисты — председатель Элистинского горсобрания Николай Орзаев.

Уточняется, что на пост сити-менеджера Элисты претендовали три кандидата. Это и.о. руководителя администрации столицы Калмыкии Шафран Тепшинов, заместитель главы администрации Элисты Юлия Алакшанова и руководитель аппарата горадминистрации Эльзя Доржи-Горяева. Перед голосованием кандидаты представили планы и программы по развитию города.

Тепшинов окончил Волгоградскую академию государственной службы. Трудовую деятельность начал в 2002 году в администрации Кировского района Волгограда. Затем работал в министерстве строительства и ЖКХ Волгоградской области, администрациях Центрального и Советского районов Волгограда.