Александр Умрихин, 12 марта 2022, 00:01 — REGNUM В свете изменения геополитической и экономической ситуации в мире власти США в срочном порядке пересматривают свои подходы по ряду направлений. Первой ласточкой подобных изменений стал визит правительственной комиссии США в Венесуэлу. По итогам такой встречи не удалось достичь каких-либо результатов, но тенденция изменения внешнеполитического курса администрации президента США Джо Байдена уже стала вырисовываться — как по причине экономического кризиса, так и в лице угрозы размещения российских вооружений в Латинской Америке.

Венесуэла
Венесуэла
Ольга Шклярова © ИА REGNUM

К Венесуэле лицом?

Руководство Венесуэлы уже давно и регулярно выступает с осуждением санкций, которые были введены США. Критикует эти ограничения как сам венесуэльский лидер Николас Мадуро, так и чиновники рангом пониже. При этом от американских санкций страдает не только Венесуэла, но и Куба, однако у Каракаса есть одно огромное преимущество — нефть.

Николас Мадуро
Николас Мадуро
Официальное интернет-представительство президента России

В свете начала спецоперации России и последовавшей за этим санкционной войны цена на нефть и нефтепродукты в США резко поползла вверх. Недовольство американского населения, выразившееся в том числе и ценами на бензин — немного не то, чего хочет демократический истеблишмент США в свете недавнего триумфа Дональда Трампа и с трудом добытой победы для Джо Байдена. В этой связи сразу после начала кризиса в Венесуэлу направилась правительственная делегация из США — соответствующий факт в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса признала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«В первую очередь миссия заключалась в том, чтобы проверить состояние американцев, находящихся в заключении [в венесуэльских тюрьмах]. <…> Мы также стремимся вернуть правительство Венесуэлы за стол переговоров с оппозицией. <…> Был ряд и других вопросов, которые мы обсуждали», — сказала Нуланд.

О том, что это были за вопросы, она решила умолчать, однако эксперты полагают, что речь шла о возможности смягчения американских санкций в обмен на поставки нефти, ведь Венесуэла — одна из стран-лидеров по нефтедобыче в мире. При этом некоторые специалисты усомнились в том, что США смогут одномоментно заменить 245 000 баррелей сырой нефти, которые ежесуточно поставляла Россия. По их мнению, американцев несколько напрягают и слухи о возможном размещении российских вооружений в лояльных Кремлю латиноамериканских странах.

Нож в сердце Латинской Америки

Если с Венесуэлой как страной, существующей в левой и антиамериканской парадигме, договориться не удалось, то другое латиноамериканское государство оказалось более сговорчивым. Так, президент Колумбии Иван Дуке в течение всего срока своего президентства демонстрировал, как и многие представители праволиберальных сил, достаточную лояльность курсу Вашингтона. Результатом такой лояльности стали решения, принятые в ходе встречи президента США Джо Байдена с Дуке: американский лидер заявил о планах сделать Колумбию основным союзником США вне НАТО.

Иван Дуке
Иван Дуке
Tokota

«Это является признанием действительно уникальных тесных отношений между нашими странами», — сказал Байден по итогам переговоров с Дуке в Белом доме.

На первый взгляд такое решение Вашингтона выглядит лишь «мелкой костью» и подачкой для верного американскому курсу Дуке, который, согласно Конституции Колумбии, не имеет права баллотироваться на второй срок и уходит со своего поста после выборов в мае 2022 года.

Однако в реальности есть основания полагать, что с помощью Колумбии США активно пытаются расшатать ситуацию внутри Венесуэлы. Дело в том, что в течение последних лет власти Венесуэлы обвиняют Колумбию в переброске членов бандформирований на венесуэльскую территорию. В этой связи во второй половине 2021 года Боливарианские национальные вооружённые силы начали проведение спецоперации в приграничных с Колумбией территориях. Так, эпицентр спецоперации расположен в венесуэльском штате Апуре, где военные регулярно задерживают боевиков, обезвреживают территорию от мин-ловушек и накрывают сети подпольных ячеек.

Армия Венесуэлы
Армия Венесуэлы
Министерство обороны Российской Федерации

Попытка давления или дестабилизация?

«Я уже давно говорил, что Колумбия является ключевым элементом наших общих усилий по построению процветающего, безопасного и демократического [Западного] полушария», — также заявил Байден по итогам встречи с Дуке и подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют решающее значение для «региональной безопасности и процветания».

В заявлении, опубликованном Белым домом, говорится также, что «кризис в Венесуэле является проблемой для региона» и стороны обязуются «поддерживать восстановление демократии, что необходимо для преодоления политического, экономического и гуманитарного кризисов».

Параллельно оба лидера дали понять Венесуэле, что уступки американской стороне необходимо принять, поскольку «свято место пусто не бывает» — так, Дуке в ходе пресс-конференции отметил, что «Колумбия сегодня может обеспечить около 3% нефти, которую импортируют США», и пообещал увеличить объём поставок настолько, насколько возможно.

«Мы ясно дали понять Байдену и его команде, что у Колумбии сегодня больше возможностей обеспечить поставки углеводородов, чем у Венесуэлы», — подчеркнул Дуке.

Байден повышает ставки

Не исключено, что американская администрация попросту пошла ва-банк в свете предстоящих в мае 2022 года выборов в Колумбии. Первые «ласточки» такого решения прозвучали ещё в ноябре 2021 года, когда представительница Конгресса США от республиканцев Мария Эльвира Салазар в ходе заседания подкомитета палаты представителей по иностранным делам подвергла критике кандидата в президенты Колумбии Густаво Петро, представляющего левые силы.

Густаво Петро
Густаво Петро
Arturo de La Barrera

«Байден понятия не имеет, кто такой Густаво Петро. Я скажу вам, кто он: вор, социалист, марксист, террорист и возглавляет опросы общественного мнения в Колумбии», — заявила Салазар.

С её оценкой согласился другой республиканец — Марко Рубио, который подчеркнул, что победа Густаво Петро будет опасной для демократии в Латинской Америке.