Москва, 11 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра получил вызов в сборную Люксембурга. Об этом 11 марта сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Мартинс уедет в сборную и вернется оттуда в положенные правилами ФИФА сроки», — цитирует Зеленова ТАСС.

Отмечается, что футболист примет участие в товарищеских матчах, которые пройдут в марте. Сборная Люксембурга сыграет с командами Северной Ирландии 25 марта и Боснии и Герцеговины 29 марта.

Напомним, в конце января Мартинс перешёл в «Спартак» на правах аренды из швейцарского клуба «Янг Бойз». За красно-белых он сыграл три матча, в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку.