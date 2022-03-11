Москва, 11 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. За последний месяц на территории России не зарегистрированы факты завышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

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Напомним, Министерство здравоохранения РФ ежегодно регистрирует предельные отпускные цены производителей лекарственных средств из перечня ЖНВЛП, которые не могут повышаться выше установленного показателя. Также и размер максимальной оптовой и аптечной наценки на лекарства законодательно закреплен и не может быть увеличен в одностороннем порядке.

На сегодняшний день перечень ЖНВЛП включает 808 международных непатентованных наименований более 5 тысяч торговых наименований.