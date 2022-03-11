Казань, 11 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Казани днем 11 марта на перекрестке улиц Тихомирнова и Миннулина произошла авария с участием нескольких транспортных средств. Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию, столкнулись сразу пять автомобилей.

ДТП

В ДТП попали кроссовер Nissan, легковушка Ford, две «Лады» и машина скорой помощи. Автомобиль медслужбы завалился от сильного удара на бок. С места происшествия госпитализировали водителя и фельдшера из автомобиля скорой помощи. Причины аварии устанавливаются. Движение на дороге практически парализовано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на трассе «Зеленодольск — Казань» 5 марта произошло столкновение автобуса и грузовика. Оба водителя оказались зажаты в салонах транспортных средств. Всего были травмированы четыре человека — водитель автобуса и трое пассажиров.

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