Кострома, , 16:26 — REGNUM Костромская область отправила первую партию гуманитарного груза в Донецкую народную республику. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Груз с гуманитарной помощью Пресс-служба МЧС по Костромской области

Деревообрабатывающие предприятия, индивидуальные предприниматели и частные лица собрали для жителей 25 тонн строительного материала — досок и бруса. Дерево понадобится для строительства и восстановления разрушенных построек.

Как ранее писало ИА REGNUM, в Костроме для беженцев из ДНР и ЛНР также собирают продуктовую и продовольственную помощь. Люди несут в пункты сбора чай, консервы, крупы, средства личной гигиены, постельное бельё, детское питание, канцелярские принадлежности для школьников.

Часть из этих вещей останется в области, чтобы обеспечить всем необходимым прибывших беженцев. На сегодняшний день информации о массовом завозе украинцев в регион нет. Тем не менее для людей подготовлены шесть пунктов временного размещения. Она рассчитаны на 440 мест.

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