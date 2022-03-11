Иерусалим, 11 марта, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Закон, который запрещает натурализацию палестинцам с оккупированного Западного берега или из Газы, состоящим в браке с гражданами Израиля принял 10 марта парламент Израиля. Об этом 11 марта сообщает портал infobae.com.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

Уточняется, что за принятие указанного закона проголосовало примерно три четверти израильских народных избранников.

При этом указанный законопроект стал причиной ожесточенных дискуссий в стране, так как его сторонники считают, что он может быть использован палестинскими радикалами для въезда в Израиль, а противники, что тысячи смешанных семей из-за этого будут вынуждены либо эмигрировать или жить отдельно.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне подразделения армии Израиля открыли огонь по территории палестинского анклава в секторе Газа.