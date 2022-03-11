* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 11 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Ирака провели спецоперацию по ликвидации спящих ячеек группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны. Об этом 11 марта сообщает Al-Sumariya со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Spc. Jeffrey Alexander, US Army Армия Ирака

По последним данным, операция прошла в провинциях Салахуддин и Киркук. В ходе операции силами армии была уничтожена группа террористов, действовавшая в окрестностях города Самарра.

В то же время, силы правительственного ополчения уничтожили группу радикалов, действовавшую на севере провинции Киркук, вблизи государственной границы с Ираном.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.