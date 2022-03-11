В Белгороде построят 100-метровый стрелковый тир
Белгород, 11 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Стрелковый тир, не имеющий аналогов в Черноземье, с дистанцией 100 метров планируют построить в Белгороде. Проект по его созданию объекта будет направлен в Фонд президентских грантов, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе правительства региона.
Сейчас потренироваться в стрельбе можно в трёх 50-метровых тирах Белгорода, действующих в учебных заведениях и школе ДОСААФ. Ещё есть две частные площадки длиной 25 и 50 метров. По данным властей, ни один из них не оснащён по классу безопасности БР-4 — к стрельбам не допускается оружие, близкое к армейскому.
Инициатором строительства нового 100-метрового тира выступила региональная организация «Общество охотников и рыболовов». Целевой аудиторией будут члены общества и военно-патриотических объединений, стрелки-спортсмены, параолимпийцы, люди с ограниченными возможностями здоровья, члены казачьих обществ и студенты учебных заведений.
В рядах областного общества охотников и рыболовов состоит более 11 тысяч человек.