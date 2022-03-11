Белгород, 11 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Стрелковый тир, не имеющий аналогов в Черноземье, с дистанцией 100 метров планируют построить в Белгороде. Проект по его созданию объекта будет направлен в Фонд президентских грантов, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе правительства региона.

Стрельба в тире

Сейчас потренироваться в стрельбе можно в трёх 50-метровых тирах Белгорода, действующих в учебных заведениях и школе ДОСААФ. Ещё есть две частные площадки длиной 25 и 50 метров. По данным властей, ни один из них не оснащён по классу безопасности БР-4 — к стрельбам не допускается оружие, близкое к армейскому.

Инициатором строительства нового 100-метрового тира выступила региональная организация «Общество охотников и рыболовов». Целевой аудиторией будут члены общества и военно-патриотических объединений, стрелки-спортсмены, параолимпийцы, люди с ограниченными возможностями здоровья, члены казачьих обществ и студенты учебных заведений.

«Мы уже заключили соглашение с инвесторами о совместной деятельности. При участии нашего общества был выделен участок для реализации проекта, оно участвует в планировании, а после ввода — в использовании объекта. На сегодня в строительство инвестировано около 80 млн рублей. Строительная часть проекта завершена. Для достижения высшего уровня оснащённости и возможностей по проведению соревнований, тренировок членов общества охотников и рыболовов, представляющих все категории жителей области, требуется оснащение стрелковой галереи пулеулавливателями и антирекошетными устройствами», — пояснил председатель БРОО «Общество охотников и рыболовов» Александр Морозов.

В рядах областного общества охотников и рыболовов состоит более 11 тысяч человек.