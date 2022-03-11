Берлин, 11 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Берлине произошло нападение на «Российский дом науки и культуры», известный также как «Русский дом». Об этом 11 марта сообщает РИА Новости.

Бундестаг. Берлин

Инцидент произошёл утром 10 марта. Неизвестные нанесли надпись «Убийцы» на немецком языке на одну из колонн на входе. В организации рассказали, что надписи уже смыты, полиция проинформирована об инциденте.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник павшим в Великой Отечественной войне осквернён в деревне Никулино Московской области.