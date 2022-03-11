Омск, 11 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Уголовное дело о взятках возбуждено в Омске против преподавателя техникума. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в следственном управлении СКР по Омской области.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

Как уточнили в ведомстве, фигурантом дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ стала преподаватель омского техникума железнодорожного транспорта.

По версии следствия, в 2020—2021 годах женщина неоднократно получала от студентов взятки — по тысяче рублей с человека. Деньги предназначались за успешную сдачу экзамена. В целом речь идёт о сумме в 53 тысячи рублей.

Дело возбудили на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных полицией.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, декан одного из факультетов филиала Псковского госуниверситета в Великих Луках подозревается в получении взяток.

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