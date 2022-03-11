Турочакский район, Алтай, 11 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Республике Алтай в связи с наступлением тепла и разрушением льда закрыто движение по ледовой переправе в селе в селе Дмитриевка Турочакского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Республике Алтай Ледовая переправа в Горном Алтае

Спасатели здесь выставили запрещающие знаки и шлагбаум для предотвращения выезда на лёд людей.

Таким образом, на сегодняшний день в республике остаются действовать шесть ледовых переправ в трёх районах.

«Закрытие всех ледовых переправ на территории Республики Алтай планируется во второй декаде марта», — добавили в ведомстве.