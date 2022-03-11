Москва, 11 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В переговорном процессе российской и украинской делегаций есть определённые позитивные сдвиги. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

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"Там есть такие определённые сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны», — заявил Путин.