Москва, 11 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Роскомнадзор потребовал от американской Meta Platforms (Facebook и Instagram) в кратчайшие сроки пояснить информацию об изменении правил модерации в отношении граждан России, в том числе военных, сообщили 11 марта в пресс-службе ведомства.

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«Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms Inc в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть появившуюся в сети информацию об изменении правил модерации контента в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») рассказал, что корпорация Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, должна официально подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных в своих соцсетях.

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