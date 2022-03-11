Москва, 11 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Телеведущая и исполнительница Ольга Бузова высказалась относительно запрета украинского певца Макса Барских использовать его треки на территории РФ. Артистка опубликовала пост на эту тему в личном телеграм-канале 11 марта.

Скриншот с YouTube Ольга Бузова

Бузова раскритиковала Барских и обратилась к компании VK, которая владеет соцсетью «ВКонтакте», с просьбой удалить с платформы его треки и треки других украинских артистов. Певица также призналась, что слова Барских «унизили» её «как артиста и человека».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, певец Макс Барских запретил использовать его песни в любом виде на территории РФ. Он также отказался от выступлений в России и не стал возвращать деньги за билеты на отменённые концерты.