Представители МИД Южной Кореи, США и Японии обсудили ситуацию вокруг КНДР
Сеул, 11 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 11 марта телефонные переговоры с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман и заместителем министра иностранных дел Японии Такео Мори, с которыми обсудил ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, представители трёх стран поделились оценками действий КНДР, обсудили направление ответных действий, призвали Пхеньян вернуться к диалогу, а также договорились продолжать укреплять трёхстороннее сотрудничество для предотвращения эскалации напряженности на Корейском полуострове.
«Заместители министров иностранных дел подтвердили важность сотрудничества между Южной Кореей, США и Японией в условиях быстро меняющейся ситуации в мире и договорились продолжить тесное сотрудничество в будущем», — говорится в сообщении южнокорейского МИД.