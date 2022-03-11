Москва, 11 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. России следует начать внутригосударственные процедуры по выходу из Совета Европы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Сегодня Совет Европы стремительно разрушается усилиями ЕС и НАТО и превращается из широкоохватной организации в организацию-сателлит», — отметил Слуцкий.

«Думаю, нам нужно занять четкое коллегиальное мнение о выходе из Совета Европы в нынешнем году и начале внутригосударственных процедур, а права человека будут соблюдаться из без Совета Европы», — заявил парламентарий.