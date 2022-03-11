Москва, 11 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Церемония инаугурации Казани в качестве молодежной столицы Организации исламского сотрудничества 2022 года запланирована 15 марта в Доме приемов Министерства иностранных дел России. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

В церемонии примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, главы Татарии Рустам Минниханов, глава международной организации «Молодежный форум исламского сотрудничества» Таха Айхан, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, министр по делам молодежи Татарии Тимур Сулейманов, представители МИД России, руководство международных организаций, чрезвычайных и полномочных послов стран ОИС, представители группы стратегического видения «Россия-Исламский мир», руководители и лидеры общественности в сфере публичной дипломатии, молодежной политики и исламского сотрудничества.

В рамках мероприятия состоится передача символического ключа, открывающего череду событий молодежной столицы. Также, запланирована презентация программы «Казань — Молодежная столица ОИС 2022». Кроме этого, будет организована выставка, приуроченная к празднованию 1100-летия официального принятия ислама в Волжской Булгарии.

Статус молодежной столицы стран ОИС присуждается на один год, в течение которого город-победитель имеет возможность продемонстрировать лучшие практики по развитию социальной, экономической, политической активности молодежи.

Как отмечают в минмолодежи РТ, этот статус впервые присвоен российскому городу, находящемуся в стране-наблюдателе ОИС.

ИА REGNUM напоминает, в январе муфтии Поволжья, Кавказа и Крыма посетили Казань на открытие празднований, посвященных 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии.

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