Аден, Йемен, 11 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Министерство обороны Саудовской Аравии провело спецоперацию по эвакуации из Йемена двух граждан США арабского происхождения. Об этом 11 марта сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление официального представителя международной коалиции по восстановлению мира в Йемене Турки аль-Малики.

kate_griffin13 Дети Йемена

По его словам, операция была проведена совместно с американскими специалистами. Двое уроженок Йемена приехали на родину, чтобы встретиться с родными. Во время визита они были захвачены йеменскими повстанцами-хуситами, которые удерживали их в тюрьме, отметил он.

«По запросу США в рамках специальной операции двое американских граждан были освобождены и доставлены из Саны в Аден. После этого они были переброшены из Адена в Эр-Рияд Королевскими ВВС Саудовской Аравии», — заявил Турки аль-Малики.