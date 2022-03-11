Барнаул, , 14:19 — REGNUM Алтайские единороссы обнародовали промежуточные итоги реализации партийного проекта «Народный контроль» и пришли к выводу, что жители Барнаула часто остаются недовольными общественным транспортом. Подробности сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба партии.

Общественный транспорт Дарья Драй © ИА REGNUM

С 21 по 27 февраля в адрес регионального координатора проекта, депутата Барнаульской городской Думы Ивана Огнева поступило порядка 15 жалоб.

«Чаще всего горожане сообщали о несоблюдении графика движения общественного транспорта по маршруту. Особенно часто это случается в вечернее время и в выходные дни. Часто водители маршруток, несмотря на наличие терминала, отказываются принимать плату за проезд по банковским картам и предлагают перевести им деньги по номеру телефона.

А ведь это можно считать воровством выручки у перевозчика. По поводу курения в салоне поступила одна жалоба. Я передал поступившие обращения в городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. С водителями, допустившими нарушения, проведены соответствующие беседы. За новым нарушением последует наказание», — рассказал Иван Огнев.

По его словам, неделя контроля работы общественного транспорта прошла после того, как в Барнауле до 28 рублей выросла стоимость проезда, но качественных изменений горожане не заметили.

«Накануне барнаульские перевозчики, работающие на автобусных маршрутах с нерегулируемыми тарифами, заговорили об очередном повышении платы. Делать это можно бесконечно, но люди хотят за свои деньги получать качественные услуги. В противном случае будет расти лишь финансовая нагрузка на людей», — заключил Иван Огнев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря в Барнауле цену за проезд в общественном транспорте подняли до 28 рублей. С 22 декабря дороже проезд и в Бийске — 26 рублей. Депутат городской Думы Оксана Молодых («Справедливая Россия») обозначила ситуацию не иначе, как цинизм.

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