Брюссель, 11 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Европейская комиссия 11 марта объявила о выделении Украине 300 млн евро, сообщает заявлении высшего органа исполнительной власти Европейского союза.

Ec.europa.eu Еврокомиссия. Брюссель

В Еврокомиссии пояснили, что средства будут переданы стране в виде экстренной макрофинансовой помощи.

Ранее Совет стран Евросоюза одобрил выделение новой макрофинансовой помощи Украине несколькими траншами. Также помощь этой стране намерен оказать Европейский фонд мира.