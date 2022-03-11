Москва, 11 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Канал YouTube уже давно включился в информационную войну против России, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент «Крибрум», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.

YouTube

«Google сначала сделал разумный ход и снял всю рекламу, в том числе он лишил монетизации тех, кто в России имеет YouTube-канал и как-то на нём зарабатывал.

Казалось, что после этого реклама нацистов прекратилась, а её там на YouTube было очень много. Например, смотришь дайджест, что происходило, а перед ним YouTube впихивает ролик про допрос российского пленного, причём постановка очень грубая и показывается в качестве рекламы.

Сейчас это вроде прекратилось, но собственно сами ролики с ненавистью к России, к российским гражданам и различные фейки не прекратились.

Более того, есть подозрение, что YouTube повышает ранжирование такого рода роликов в своей рекомендательной системе. То есть видеохостинг продолжает воевать с Россией.

Канал уже один раз демонстрировал подобное поведение, и тогда его серьёзно за это не наказали. Это было, когда YouTube раскручивал ролик в январе 2021 года про дворец и агитировал подростков вместе с TikTok идти на митинг.

Уже тогда было ясно, что YouTube — это площадка и стратегический инструмент врага. В настоящее время это ощущается ещё более ясно, никто уже не стесняется публиковать фейковую информацию.

Сейчас видеохостингу сделали много предупреждений, потребовали разблокировать российские каналы, но YouTube не слушается. Скорее всего, в России начнут замедлять канал, а затем заблокируют. Это реальность.

А что с ним еще можно сделать? Штрафовать YouTube бессмысленно. В этих условиях канал просто не будет платить штрафы. Процесс приземления тоже не случился.

Тысячи материалов, которые в России являются незаконными, в том числе и о российской армии, просит удалить Роскомнадзор, а YouTube не удалит. Поэтому канал нужно замедлять, а впоследствии блокировать.

Других путей нет. Есть большие сомнения, что YouTube начнет неукоснительно соблюдать российские законы и выполнять требования Роскомнадзора. YouTube не делал этого раньше, а сейчас тем более.

Начать что-то удалять из YouTube и прогибаться перед Российской Федерацией — это карьерное самоубийство для тех, кто работает на этом канале. Так же, как сейчас написать что-то позитивное про Россию в СМИ — это карьерное самоубийство в прямом эфире для западных журналистов.

Не думаю, что YouTube начнет слушать российские власти. Значит, его придется всё-таки технически блокировать, — высказал своё мнение Игорь Ашманов.

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