Бейский район, Хакасия, , 14:16 — REGNUM Житель Хакасии до смерти избил бывшую сожительницу, возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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9 марта в частном доме в селе Новоенисейка Бейского района обнаружили тело 51-летней женщины с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбудили против 43-летнего местного жителя.

По версии следствия, 7−8 марта бывшие сожители употребляли спиртное в доме женщины. В какой-то момент они поссорились из-за оскорбительного высказывания женщины в адрес бывшего сожителя.

Злоумышленник избил женщину ногами и металлической кочергой, нанося удары по голове и телу. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. 9 марта мужчина вызвал скорую помощь, сообщив о совершённом преступлении.

Сельчанин заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае житель Туруханкого района обвиняется в убийстве знакомой женщины.

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