Евпатория, Крым, 11 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Мужчина захватил заложников в номере одной из гостиниц в городе Евпатории и угрожал взрывом здания, в настоящее время он задержан. Об этом 11 марта сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ сотрудники

«11 марта 2022 года в 08:20 на номер 112 поступил звонок от неизвестного гражданина, который заявил, что «хочет увидеть начальника отдела полиции». В случае невыполнения его требований грозился «всё взорвать», — говорится в сообщении УФСБ.

Было установлено, что звонок поступил из одной из гостиниц Евпатории, расположенной в пятиэтажном доме. Когда сотрудники спецслужб прибыли на место, преступник забаррикадировался в одном из гостиничных номеров. В заложниках он удерживал женщину и угрожал взорвать здание.

После эвакуации людей из здания правоохранители оцепили здание и провели переговоры с мужчиной. Тот потребовал предоставить ему машину. Уже при попытке сесть в автомобиль злоумышленника задержали.

Установлено, что задержанному 24 года, он житель Евпатории. В момент задержания он находился в сильном наркотическом опьянении. Женщина, которую он удерживал в заложниках, не пострадала, сообщил «Крыминформ».