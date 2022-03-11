Париж, 11 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Согласно исследованию министерства внутренних дел Франции, опубликованному 11 марта, в 2021 году количество преступлений и правонарушений на почве расизма и ксенофобии, о которых сообщалось правоохранительным органам, увеличилось на 13% по сравнению с 2019 годом, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Служба статистики МВД отметила, что данные за 2020 год искажены кризисом в области здравоохранения и самоизоляцией.

Всего в 2021 году полиция зафиксировали 6300 преступлений расистского характера.

Жертвами преступлений на расовой почве в основном становятся мужчины в возрасте от 25 до 54 лет, причем часто это иностранцы из африканских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, внезапная вспышка заражения ферм птичьим гриппом на западе Франции, в основном в департаменте Вандея, требует забоя миллионов птиц и животных для «очистки территории».