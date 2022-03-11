Бали, Индонезия, 11 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Белорусскую певицу Риту Дакоту госпитализировали на Бали (Индонезия). Об этом 11 марта пишет «Вокруг. ТВ», ссылаясь на возлюбленного артистки Фёдора Белогая.

Скриншот с YouTube Рита Дакота

По словам Белогая, Дакоте стало плохо накануне празднования её дня рождения. У артистки взяли анализы, после чего решили экстренно госпитализировать — у певицы «критически низкие» показатели содержания тромбоцитов в крови. «При таких показателях очень большая вероятность того, что может оторваться тромб или произойти кровоизлияние», — объяснил Белогай.

ИА REGNUM напоминает, что Рита Дакота не раз говорила, что проводит зимние месяцы на Бали. В 2022 году она отправилась туда вместе с Белогаем и дочерью от первого брака.