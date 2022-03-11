Чита, 11 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Забайкалье прокуратура направила в суд уголовное дело по факту падения пассажирского лифта в городской клинической больнице. Подробности сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба ведомства. На скамью подсудимых попали генеральный директор ООО «Читалифт» и специалист испытательного центра общества с ограниченной ответственностью «Сибэк».

(сс) kaisender Лифт

По версии следствия, злоумышленники не провели ежегодное техническое освидетельствование пассажирского лифта 2007 года выпуска, расположенного в государственном учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» (г. Чита). Изготовив и составив подложный документ о соответствии лифта требованиям безопасности, они допустили к эксплуатации фактически неисправный лифт, имевший значительный износ канатоведущих шкивов лебедки и ограничителя скорости.

В результате проскальзывания канатов 9 апреля 2021 г. произошло неконтролируемое движение кабины лифта вниз со 2 этажа с ударом о буфера. В это время в кабине лифта находились санитар больницы и 10 пациентов, которым причинена физическая боль и моральный вред, а пяти пациентам — также вред здоровью, в том числе тяжкий.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительно было установлено, что причиной инцидента стал перегруз.

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