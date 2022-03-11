Тулькарм, , 14:15 — REGNUM Как минимум один человек получил ранения в результате перестрелки между израильской армией и палестинцами в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Al-Manar.

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По данным журналистов, утром 11 марта патруль израильской армии попытался войти в Тулькарм, но был остановлен неизвестными. В ходе перестрелки, которая продолжалась на протяжении нескольких часов, был ранен один из нападавших. Встретив сопротивление, израильский патруль оставил этот район и отступил от Тулькарма.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что на Западном берегу реки Иордан участились столкновения между израильской армией и вооружёнными палестинскими группировками.