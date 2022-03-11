София, , 14:05 — REGNUM Следующий этап переговоров представителей России и Украины может состояться в Болгарии. Об этом 11 января со ссылкой на болгарского президента Румена Радева сообщило БТВ.

Румен Радев Rumenradev.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По словам Р. Радева, в настоящее время София предпринимает активные меры по приему на своей территории переселенцев с Украины.

При этом, добавил глава государства, Болгария имеет давние и прочные связи с Российской Федерацией, что позволяет Софии претендовать на роль посредника.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.