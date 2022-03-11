Магас, 11 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Ингушетии в 2022 году станет больше объектов образования. Будут сданы в эксплуатацию семь школ и четыре детских сада, сообщили в пресс-службе министерства образования и ЖКХ республики.

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Уже в апреле должно быть завершено строительство школ в Назрани, Яндаре, Сунже, Экажево и Троицком. Проектная мощность 720 мест. Также в апреле должны быть готовы к вводу в эксплуатацию четыре детских сада в Назрани, Карабулаке, Троицком и Пседахе. Строительство объектов ведется в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография».

Как было отмечено в ходе совещания, которое провел по вопросам строительства объектов образования глава минстроя Микаил Балахоев, в настоящее время стройки закончены, ведутся благоустройство территории и сборка корпусной мебели.

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