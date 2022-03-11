Москва, 11 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин «чуть ли не каждый второй день» разговаривает по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков сообщил 11 марта журналистам.

Kremlin.ru Путин на переговорах с Макроном в Кремле

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По его словам, беседа Путина и Макрона на тему Украины может состояться и 12 марта. Сейчас «идёт очень активная работа в плане телефонной дипломатии», поэтому ничего исключать нельзя.

«Сейчас чуть ли не каждый второй день Путин говорит с Макроном», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о полезности международных бесед президента в ситуации с Украиной, Песков заявил, что они однозначно нужны и востребованы, российская сторона всегда поддерживает такую возможность. На той или иной стадии результативность таких переговоров может оставлять желать лучшего.

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