Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Более 300 нелегальных мигрантов задержали в Ленинградской области в феврале 2022 года при попытке пересечь границу России и стран Евросоюза. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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«Все задержанные привлечены к административной ответственности. Общая сумма денежных штрафов за указанный период составила более 250 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

А в отношении гражданки одной из африканских стран, которая также была задержана при попытке пересечь границу, возбуждено уголовное дело по 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 322 УК РФ («Попытка незаконно пересечь государственную границу РФ»). 18 февраля она попыталась в пункте пропуска «Ивангород» проехать в Эстонию на рейсовом автобусе, предъявила паспорт гражданки Франции, который принадлежит другому лицу. В настоящий момент, по решению суда, она заключена под стражу с содержанием в СИЗО № 5 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

«Кроме того, выявлены шесть иностранных граждан, вынашивавших устойчивые намерения незаконного убытия через Государственную границу Российской Федерации в Эстонскую Республику», — отметили в ведомстве уточнив, что конечный пункт нелегальных мигрантов была Испания.

Кингисеппским городским судом задержанные привлечены к административной ответственности по ч. 1.1 ст.18.2 КоАП РФ («Нарушение пограничного режима в пограничной зоне») с назначением денежного штрафа и выдворением за пределы РФ.