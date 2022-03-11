Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Сайт Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) вновь подвергся атаке со стороны кибер-злоумышленников из-за рубежа. Об этом 11 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Alexhost.ru DDoS-атака

Сайт университета уже вторые сутки подвергается атакам со стороны хакеров. Мощная атака, которая была зарегистрирована 10 марта в районе 10:00 мск, не остановилась. Разделы сайта и сегодня, 11 марта, не всегда были доступны пользователям.

«Как установили специалисты Управления — службы информационных технологий СПбГУ, на протяжении более 13 часов велась целенаправленная атака на серверы Университета. Примерно с 7 часов утра 11 марта атака возобновилась, сайт вновь начал работать с перебоями», — сообщили в пресс-службе вуза.

При этом по IP-адресам удалось установить, что атаку ведут пользователи из различных стран. Среди них и граждане США, Польши, Украины и других. На сегодняшний день специалисты управления-службы информационных технологий (УСИТ) мобилизовали силы для отражения кибератак и возвращения работы ресурсов СПбГУ в привычный режим.

В пресс-службе также отметили, что сайт уже две недели регистрирует факт DDos-атак.

Добавим, помимо сайта СПбГУ хакеры часто атакуют страницу аэропорта «Пулково», а сайт петербургского метро работает неисправно уже примерно неделю.