Москва, 11 марта 2022, 13:55 — REGNUM Планы по возможному усилению западных рубежей России не предполагают закрытие границы, заявил 11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей России в ответ на действия НАТО.
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