Москва, 11 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В трудные времена волонтеры уделяют повышенное внимание одиноким пенсионерам и другим незащищенным слоям населения. В этой работе представителям благотворительной организации «Пища жизни» помогает нацпроект «Образование» и международная премия #МЫВМЕСТЕ.

Цитата со страницы благотворительной организации «ВКонтакте» Акция «Пирожки для бабушки»

Став победителем, участники акции «Чтобы не было голодных», подарили пироги и поздравили с 23 февраля и 8 марта тысячи пенсионеров.

К примеру, флешмоб «Пирожки для бабушки» прошел в пансионатах для пожилых в 9 городах России: Йошкар-Оле, Челябинске, Перми, Ростове, Казани, Сочи, Чебоксарах, Салавате и Санкт-Петербурге.

«Своей акцией мы хотим поддержать традиции семьи. Семейные праздники — домашние пироги. Не купить в кулинарии, а испечь в духовке и подарить бабушке. Наши подопечные были тронуты такой заботой», — отметил президент «Пища Жизни» Валерий Долгополов.

«Пища Жизни» специализируется на безвозмездном предоставлении еды нуждающимся — тем самым снижает уровень бедности. Ведущий проект организации «Чтобы не было голодных» охватывает 27 регионов и 41 город. Он использует сертифицированные кухни и профессиональное оборудование. Сейчас в нем участвуют 2 тыс. волонтеров.

23 февраля волонтеры проекта также провели акцию «Пирожки для дедушки» в домах престарелых в 10 городах страны — за оба праздника они подарили пироги больше 2,1 тыс. пенсионеров.

В 2022 году «Пища жизни» планирует накормить 800 тыс. нуждающихся.

В проекте развивается новое направление по производству супов, каш, пюре быстрого приготовления, сухих завтраков и концентратов фруктово-ягодных напитков. Это особенно востребовано у пожилых, многодетных семей и пострадавших от ЧС.

«К нам обратились сопровождающие детей с ОВЗ из Луганской народной республики с просьбой обеспечить детишек фруктами. На следующий день мы закупили и доставили фрукты. Хотим, чтобы дети и мамы чувствовали заботу и не испытывали страх за будущее», — отметил президент организации Валерий Долгополов на странице «ВКонтакте».

Напомним, международная премия #МЫВМЕСТЕпроходит в рамках нацпроекта «Образование». Она посвящена гражданскому вкладу в достижение национальных целей развития России до 2030 года. Стать участником проекта может любой гражданин России старше 14 лет.