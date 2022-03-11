Москва, 11 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Населённый пункт Волноваха Донецкой Народной Республики освобожден от украинских оккупантов. Об этом 11 марта заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Они (Украинская сторона — прим. ИА REGNUM) говорили, что это крепость, которую нельзя взять, а мы доказали, что это не так. Так что это подорвёт боевой дух Украины», — сказал Басурин.

По его словам, теперь боевики украинских нацбатов в Мариуполе окончательно убедились, что никто не придет им на выручку.