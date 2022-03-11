Москва, 11 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Возможность встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским не исключают в Кремле, однако ее нужно подготовить для того, чтобы она стала результативной. Об этом 11 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского. Да, действительно, концептуально она возможна», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В то же время, представитель Кремля уточнил, что вначале «и делегации, и министры должны выполнять свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата».

При этом Песков подчеркнул, что позиции Москвы в этом вопросе известны, четко сформулированы и доведены до украинской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в предложении министра обороны России Сергея Шойгу о привлечении к специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите Донбасса не было речи о жителях России.