Париж, , 13:50 — REGNUM Внезапная вспышка заражения ферм птичьим гриппом на западе Франции, в основном в департаменте Вандея, требует забоя миллионов птиц и животных для «очистки территории», сообщает Le Figaro.

Птицы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В настоящее время мы устранили около 1,2 млн птиц, и, по оценкам, у нас еще есть три млн животных, которых еще предстоит убить на западе Франции, с целью положить конец этому кризису, масштабы которого намного превышают прошлогодние», — говорится в заявлении министерства сельского хозяйства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 74 818 носителей коронавируса.

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