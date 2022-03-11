Курск, 11 марта, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Аэропорт «Курск» будет закрыт до 20 марта. Как сообщает ИА REGNUM, Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России.

Георгий Долгопский Курск

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. Среди них — воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В Курской области действует круглосуточная горячая линия для пассажиров, на которой можно задать вопросы о возврате билетов и пассажирских перевозках.