Эр-Рияд, 11 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Правительство Саудовской Аравии сняло ограничения на посещение двух главных исламских святынь, расположенных на территории королевства. Об этом 11 марта сообщает Wiqalat-Anbaa-al-Saudia.

Кааба. Мекка

По данным журналистов, решение касается Мечети Пророка в Медине и Мечети аль-Харам в Мекке. С 11 марта на территорию святынь будут допускаться паломники, не вакцинированные от COVID-19.

«Гостям Милостивого будет позволено совершать умру и совершать молитвы в Двух Святынях, при условии, что они не заражены коронавирусом или не вступали контакт с людьми, которые сдали положительный тест на вирус», — заявили в министерстве хаджа и умры Саудовской Аравии.