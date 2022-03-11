Красноярск, 11 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Строительство самой крупной школы за Уралом, которая будет находиться в Красноярске, идёт по графику. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

11 марта строительную площадку школы посетили представителями Общероссийского народного фронта и министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

Школу в микрорайоне Бугач в Красноярске начали строить в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование». Завершить строительство, стоимость которого составляет более 1,8 млрд рублей, планируют в 2022 году.

«Это будет образовательный кластер — самый вместительный за Уралом, рассчитанный на 1550 школьников», — говорится в сообщении краевого правительства.

В настоящее время строительная готовность объекта составляет 65,5%. Завершаются работы по устройству кровли и фасада здания, монтажу окон и витражей, инженерных сетей. В помещениях продолжается внутренняя отделка.

Маковская подчеркнула, что строительство школы в микрорайоне Бугач идёт по графику.

Напомним, всего в Красноярском крае на сегодняшний день строится десять школ и одна пристройка к школе. Семь зданий планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

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