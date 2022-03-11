Берлин, 11 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В берлинском районе Марцан неизвестные минувшей ночью подожгли вход в спортзал российско-германской школы имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщила 11 марта полиция германской столицы.

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Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, зданию причинен ущерб.

«Мы не исключаем, что преступление связано с ситуацией на Украине, но пока не можем этого подтвердить», — отметили в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с лидерами Германии и Франции.

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