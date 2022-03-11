Душанбе, , 13:42 — REGNUM Розничные цены на сжиженный газ в столице Таджикистане за сутки выросли на 12,3% — с 6,50 сомони (один доллар — 13 сомони) за один литр на 10 марта до сегодняшних 7,30 сомони. Об этом сообщает «Азия Плюс».

Сжиженный газ Krish Dulal

На этом виде топлива, согласно официальным данным, работает более половины автотранспорта в республике из-за его сравнительной дешевизны.

Сообщается, что также в стране продолжают дорожать бензин и дизтопливо.

Так, стоимость одного литра бензина марки АИ-92 повысилась за сутки на 2,6% (с 11,70 сомони до 12 сомони), а дизтоплива — на 4,2% (с 12 сомони до 12,50 сомони).