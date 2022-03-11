Душанбе, 11 марта 2022, 13:42 — REGNUM Розничные цены на сжиженный газ в столице Таджикистане за сутки выросли на 12,3% — с 6,50 сомони (один доллар — 13 сомони) за один литр на 10 марта до сегодняшних 7,30 сомони. Об этом сообщает «Азия Плюс».

Сжиженный газ
Сжиженный газ
Krish Dulal

На этом виде топлива, согласно официальным данным, работает более половины автотранспорта в республике из-за его сравнительной дешевизны.

Сообщается, что также в стране продолжают дорожать бензин и дизтопливо.

Так, стоимость одного литра бензина марки АИ-92 повысилась за сутки на 2,6% (с 11,70 сомони до 12 сомони), а дизтоплива — на 4,2% (с 12 сомони до 12,50 сомони).