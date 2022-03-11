11 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 16:20 — REGNUM Вестибюль станции метро «Новослободская» Кольцевой линии Московского метрополитена открыт для жителей и гостей столицы после капитального ремонта и реставрации. Станция заложена на глубине 40 метров и спроектирована в стиле сталинского ампира авторским коллективом.

Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На станции «Новослободская» проведена работа по ремонту и реставрации объекта. Заменили эскалаторы, в том числе появился четвертый эскалатор, что увеличивает пропускную способность вестибюля. Установлены реверсные турникеты. Увеличилось число касс до четырех.

Новые турникеты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На станции полностью заменили системы электро‑ и водоснабжения, вентиляции и безопасности, укрепили несущие конструкции и отреставрировали металлические решетки и элементы декора. Отреставрировали светильники на стенах и балюстрадах эскалаторов. Установили дополнительно новые торшеры на четвертый эскалаторный путь.

Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Был восстановлен исторический облик вестибюля станции, в том числе шахматный рисунок напольного покрытия из гранита, мраморная облицовка стен и деревянные двери, отмечено на сайте мэра Москвы.

Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станцию восстанавливали по чертежам, которые сохранились с момента ее открытия, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«С учетом того объема ремонтных работ, которые были сделаны, мы уверены, что в ближайшие 30 лет никаких капитальных работ на этой станции не нужно будет проводить. Скоро станет потеплее, и некоторые ремонтные работы будут выполнены на фасаде», — заключил Ликсутов.

Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Станция «Новослободская». Витраж Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Станция «Новослободская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, что станция «Новослободская» была открыта 30 января 1952 года на участке «Курская» — «Белорусская». В 1988 году появилась пересадочная станция «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Станции «Новослободская» присвоен статус выявленного объекта культурного наследия в 2007 году.