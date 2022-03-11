Москва, , 13:40 — REGNUM В предложении министра обороны России Сергея Шойгу о привлечении к специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите Донбасса не было речи о жителях России. Об этом 11 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сергей Кужугетович (Шойгу) в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока, из Сирии. Соответственно, речи о наших согражданах не шло», — сказал он в ответ на вопрос о том, распространяется ли одобрение президента РФ Владимира Путина на привлечение к спецоперации добровольцев из-за рубежа на жителей РФ.

Также представитель Кремля уточнил, что ему ничего неизвестно о планах привлечения к боевым действиям по защите Донбасса российских граждан и добавил, что «по крайней мере, это никак не звучало».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что корпорация Meta разрешила призывать к насилию против граждан России в Facebook и Instagram, должна быть тщательно проверена.