Саратов, , 13:46 — REGNUM Жители Саратова все чаще жалуются в интернете на нападение бездомных собак. Очередные публикации о пострадавших проверяют следователи, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Пасть собака SplitShire

Согласно одной из публикаций, 10 марта из квартиры дома по улице Томской в Саратове был госпитализирован 14-летний ребенок с множественными укушенными ранами обеих голеней. По словам ребенка, бродячая собака укусила его возле собственного дома.

Также с телесными повреждениями, полученными в результате укусов бездомной собаки, с улицы Огородной была доставлена в больницу 43-летняя женщина.

Вечером 10 марта у дома №1 по улице Орджоникидзе собака укусила 32-летнюю женщину.

По всем фактам нападения беспризорных собак на людей организована доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 8 марта около дома №11 по улице Пензенской в Саратове бродячая собака напала на 11-летнего мальчика. У ребенка были диагностированы множественные укушенные раны и ссадины.

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