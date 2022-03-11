Ла-Пас, 11 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Программа, предложенная избранным президентом Чили, привлекает внимание боливийских граждан и правительства. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Президент Боливии Луис Арсе рассчитывает, что новое правительство Чили будет более сговорчивым в двустороннем конфликте о «водах реки Силалы», чей правовой статус и правила пользования до сих пор не урегулированы. Чилийская сторона подала иск против Боливии в Международный суд ещё в 2016 году, в ответ на что Боливия подала встречный иск.

Луис Арсе заявил, что намеревается укреплять двустороннее сотрудничество с Чили в независимости от требований к выхода к морю и регуляции правового статуса Силалы.